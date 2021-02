Il Comune di Bergamo aiuta le famiglie a sostenere le spese indispensabili

In continuità con quanto già previsto negli anni precedenti ed in collaborazione con l’Agenzia per la Casa AbitoBergamo, l’Ambito territoriale di Bergamo ha pubblicato cinque avvisi inerenti le misure di contrasto all’emergenza abitativa per l’anno 2021.

“L’emergenza sanitaria, che ci ha travolti quasi un anno fa, sta diventando sempre più un’emergenza sociale. Situazioni lavorative legate a settori particolarmente coinvolti dal Covid, o condizioni di precarietà pregressa che oggi si sono trasformate definitivamente in disoccupazione, si riflettono ovviamente sull’equilibrio economico delle famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese indispensabili come l’affitto. Per questa ragione l’Ambito di Bergamo, di cui il Comune è capofila, ha dato continuità anche per il 2021 ad una serie di misure che intendono sostenere i nuclei familiari in emergenza abitativa per diverse motivazioni legate prevalentemente alle conseguenze della pandemia.” Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.

Gli avvisi riguardano:



MISURA UNICA

Sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione di nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19



MISURA 2

Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta in locazione sul libero mercato (anche in canone concordato), o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, che non abbiano uno sfratto in corso



MISURA 3

Sostenere temporaneamente nuclei familiari con alloggio di proprietà all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali



MISURA 4

Sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, per i quali la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo