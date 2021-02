Giorno del Ricordo: tutte le iniziative in programma a Bergamo

In occasione del Giorno del Ricordo 2021, istituito nella giornata del 10 febbraio (legge n.92 del 30/03/2004) con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha realizzato un programma di iniziative dedicate.

Nel rispetto delle norme anti Covid previste nel DPCM del 14/01/2021 e precedenti, alle cerimonie istituzionali non è consentita la presenza di pubblico. Il momento delle 10 al Parco delle Rimembranze in Rocca verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune.

Venerdì 5 febbraio

Ore 10.00 |Convegno in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni e il Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù – In streaming sul canale YouTube del Comune di Bergamo

Guardare a un’Europa senza confini

L’incontro dei Presidenti della Repubblica Italiana e Slovena – “1920-2020: cento difficili anni dell’Alto Adriatico”

Partendo dallo storico incontro dei due Presidenti e dalle speranze accese dalle loro due mani che si stringevano, i nostri relatori spiegheranno l’importanza del ricordo, del Giorno del Ricordo e della conoscenza storica dei fatti del confine orientale.

Apre e modera

Marzia Marchesi, Assessora alla Pace e all’Educazione alla cittadinanza di Bergamo

Saluti istituzionali

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia

Klemen Miklavic, Sindaco di Nova Gorica

Intervengono

Raoul Pupo, Storico italiano, professore di storia contemporanea all’Università di Trieste, tra i massimi conoscitori dell’esodo giuliano-dalmata e dei massacri delle foibe

Davide Rossi, Ricercatore e docente di storia e tecnica delle codificazioni e costituzioni europee presso l’Università degli Studi di Trieste. Studioso di tematiche legate all’Alto Adriatico e ai rapporti con gli Stati dell’ex Jugoslavia

Mercoledì 10 febbraio

Cerimonie istituzionali

Ore 10.00 | Parco delle Rimembranze – Rocca – In diretta Facebook @comunedibergamo

Piazzale Brigata Legnano

Intervengono

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Maria Elena Depetroni, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Bergamo

Lettura della preghiera dell’Esule di Vincenzo Barca, già Presidente del Comitato di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Deposizione delle corone d’alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe.

Ore 11.00 | Piazzetta di fronte alla Chiesa della Clementina

Via Tolstoj, 7

Omaggio alla targa in ricordo degli esuli della Clementina.

Domenica 14 febbraio

Ore 17.00 | Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie – On line su www.parrocchiadellegrazie.it

Viale Papa Giovanni XXIII, 13

Celebrazione S. Messa in ricordo delle vittime delle foibe

officiata da Mons. Valentino Ottolini