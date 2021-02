Despar lascia Bergamo? In forse 4 punti vendita e circa 60 lavoratori

Si addensano nubi sempre più grigie sul futuro dei dipendenti del gruppo L’Alco, che in provincia di Bergamo gestisce 4 punti vendita Despar, dove lavorano circa 60 persone.



Nell’incontro di ieri sul tavolo della quarta commissione Attività produttive di Regione Lombardia, dove si sono confrontati i membri della commissione, alcuni consiglieri,

i rappresentanti dell’amministrazione L’Alco e i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, non sono emerse novità particolarmente tranquillizzanti: esiste un “cavaliere bianco” pronto a rilevare parte della rete di punti vendita, ma che ha già manifestato l’intenzione di “tagliare” 240 degli attuali 750 dipendenti.

“Siamo rimasti positivamente colpiti dall’impegno di Regione Lombardia, disponibile a farsi parte attiva nei confronti del gruppo in crisi e dell’operatole interessato – riferisce Luca Riva, che per Fisascat Cisl Bergamo segue la vertenza -. Resta comunque una situazione drammatica: i lavoratori sono da mesi senza certezze, nei negozi manca ogni tipo di merce, gli stipendi arrivano a singhiozzo, e importanti arretrati contrattuali non sono stati ancora onorati. Così, aumentano anche le preoccupazioni per il futuro: a Bergamo e provincia si rimane appigliati all’unica speranza della trattativa con un nome importante della grande distribuzione, ma la spada di Damocle dei 240 esuberi non concede ampi spazi di tranquillità: anche perché pare che la richiesta dell’acquirente sia che gli esuberi trovino la risoluzione consensuale con Alco, che ha prospettato un incentivo insufficiente e non dà garanzie che possano essere recuperati tutti gli arretrati e il Tfr maturato”.

Secondo una nota unitaria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil regionali, maggior chiarezza si dovrebbe avere nel prossimo incontro in Regione, ancora da fissare, per il quale l’azienda si sarebbe impegnata a fornire dati più precisi alla commissione.

Secondo quanto sostenuto nell’incontro infatti, quelli su cui si è discusso fino a questo momento non sarebbero quelli ufficiali. Regione Lombardia si è fatta carico anche del compito di attivare un tavolo di confronto, su richiesta dei sindacati, utile a verificare quali ammortizzatori sociali adottare per supportare le difficoltà dei dipendenti, che al momento stanno lavorando in negozi ormai svuotati di tutta la merce e hanno qualche stipendio arretrato da ricevere.