Un 26enne di Romano di Lombardia è ricoverato in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate in uno scontro tra due auto avvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì (5 febbraio) lungo la strada Paullese, nei pressi di Crema.

Il sinistro è accaduto all’altezza dello svincolo per Capergnanica. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai primi accertamenti intorno alle 6.40 si sarebbero scontrate due auto e un camion con a bordo rispettivamente un quarantasettenne, un 26enne e un 52enne.

Il 26enne, residente nel paese della Bassa, è parso subito in gravi condizioni, tanto che per lui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato portato dai soccorritori in codice rosso all’ospedale di Crema, dove sta lottando tra vita e la morte.

Non sono gravi invece le condizioni di un uomo di 47 anni che viaggiava con lui e del 52enne che era alla guida del camion.

Oltre al personale medico, sul posto anche i carabinieri, gli agenti del commissariato e i vigili del fuoco di Crema.

La tangenziale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi coinvolti.