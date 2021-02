Si aprono le porte del primo weekend in zona gialla, ma il cielo sopra Bergamo sembra sempre più grigio. Cambierà? Risponde Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Fino a sabato correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di domenica. Clima decisamente mite specie per quanto riguarda le temperature minime.

Venerdì 5 febbraio 2021

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso per tutto il giorno e su quasi tutta la regione, eccetto su Alpi e settori orientali (Bresciano, Mantovano e Cremonese) dove si potranno avere delle schiarite nel corso della giornata. Al mattino piogge deboli continue sui settori occidentali (Varesotto, Comasco, Lecchese, Pavese ed Appennino, Milanese, Monzese, Lecchese, Bergamasco occidentale e bassa Valtellina) in esaurimento dal pomeriggio. Nel pomeriggio e nella sera-notte asciutto ovunque. Nevicate deboli al di sopra dei 1500-1700 metri.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 10° e 13°C.

Sabato 6 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto o molto nuvoloso su quasi tutta la regione, eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina, contea di Livigno, Orobie e val Trompia) dove si potranno avere ampie schiarite. Nella sera-notte cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione. Fino al pomeriggio asciutto ovunque. Dalla sera piogge deboli o pioviggini continue sui settori occidentali (Varesotto, Milanese e Pavese) in estensione a tutta la regione nella notte su domenica. Nevicate deboli al di sopra dei 1700-1900 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 10° e 13°C.

Domenica 7 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio possibile qualche temporanea ed effimera schiarita su Bresciano e Mantovano, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità; altrove cielo molto nuvoloso o coperto. Nella sera-notte coperto o molto nuvoloso ovunque. Al mattino piogge deboli diffuse ovunque, localmente moderate su Comasco e Varesotto, nel pomeriggio e nella sera-notte piogge deboli diffuse localmente moderate su Alpi e Prealpi in attenuazione nella notte su lunedì a partire dai settori occidentali. Nevicate da deboli a moderate su Alpi e Prealpi al di sopra dei 1300-1500 metri, su Appennino al di sopra dei 1400-1600 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime in lieve diminuzione in pianura generalmente comprese tra 9° e 12°C.