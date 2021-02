Buoni spesa: Boltiere in aiuto a 56 famiglie

Nel mese di gennaio, l’amministrazione comunale di Boltiere ha emesso un bando per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso alcuni esercizi comunali del paese. Tali forme di aiuto, sono state previste per le famiglie boltieresi in difficoltà a causa della pandemia ancora in atto, in attuazione del decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154.

L’assessore di riferimento alle politiche sociali Cinzia Begnardi, spiega che con il bando aperto e chiuso a gennaio sono stati erogati buoni a 56 famiglie boltieresi per un totale di 18.400 €. Le domande ricevute nei termini sono state 61, di queste soltanto 5 non avevano i requisiti di ammissione al bando.

A differenza dei contributi erogati durante la scorsa primavera, in cui le domande venivano evase in ordine di arrivo, per questo bando era prevista dalle Linee Guida dell’Ambito l’istituzione di una graduatoria, la quale dava precedenza a chi non aveva già usufruito di altre forme di aiuto e nel caso specifico delle 56 domande valide, 19 famiglie rientravano in questa casistica.

I buoni sono già stati consegnati, e poiché sono ancora disponibili dei fondi, il bando è stato riaperto fino al 12 febbraio 2021, i moduli per potervi accedere sono presenti sul sito web comunale.

I nuovi contributi si vanno ad aggiungere a quelli già erogati per la stessa finalità durante la prima ondata di Covid19 in primavera. Le domande accolte allora furono 99 per un totale di 32.235 €.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE