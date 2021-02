Atalanta ancora senza Hateboer: “Coppa Italia priorità, ma testa al Torino”

Unico assente Hateboer, per una microfrattura al piede che non è ancora risolta. E l’Atalanta si prepara alla sfida di sabato col Torino con la testa, inevitabilmente, alla semifinale di ritorno tre giorni dopo, mercoledì a Bergamo con il Napoli. Ammette Gian Piero Gasperini: “Mercoledì abbiamo un impegno di importanza notevole, si può arrivare alla finale ed è la priorità per noi – ha spiegato il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Però con il Torino cercheremo di fare il massimo. E tornando alla prima partita di semifinale, dico che non è facile giocare come abbiamo fatto contro il Napoli, poi sento parlare anche di risultato negativo ma anche loro se vogliono andare in finale devono farci gol e per noi giocare in casa aiuta sempre. Stiamo giocando bene, trenta gare finora sono tante e in pochi mesi e io sono molto soddisfatto di come i ragazzi interpretano le partite con un entusiasmo che non è facile: sono encomiabili”.

Arriva il Torino e troverà ancora una squadra chiusa, avete avuto più difficoltà contro questo tipo di squadre: “Dipende, non sempre è stato così, se riesci a sbloccare subito il risultato. Ma è difficile per tutti, non solo per noi. Dobbiamo essere bravi, perché con le squadre medio piccole tutti lasciano qualche punto”.

Gasp spiega che “Kovalenko non è stato incluso nella lista Uefa perché è appena arrivato, venerdì è il suo primo allenamento. Ilicic è assolutamente recuperato, come tutti vive momenti buoni e altri meno, col Milan era da Pallone d’oro e poi invece… ogni tre giorni si cambia opinione” (sorride).

Gasp è sorpreso per la posizione del Torino, “partito con altre ambizioni, però questo e un campionato diverso, la classifica è cortissima e si sta giocando come se ogni volta i punti fossero decisivi, come a fine campionato”.

Probabile che almeno durante la partita si faccia turnover o che ritrovino spazio giocatori come Malinovskyi che non è sceso in campo a Napoli, anche se Gasp non scopre le carte. Non mette in dubbio la presenza di Maehle “che ha un taglio al piede ma sembra recuperabile”.

Dice di Pasalic: “Ha fatto due spezzoni di partita, è rientrato bene, è sempre determinante”.

A Napoli si è distinto uno straordinario Toloi con i suoi frequenti inserimenti e Gasperini aggiunge: “Molto bene Toloi, altre volte si inserisce bene Djimsiti, abbiamo Romero che è tra i difensori che fanno più assist. Poi ci vuole sempre equilibrio ed essere più concreti davanti, però sono molto soddisfatto”.

A margine della conferenza è stata presentata la collaborazione tra Atalanta e Intred (rappresentata da Daniele Peli) che punta allo sviluppo della fibra ottica in Lombardia con lo slogan ‘connessi sempre’.

E Luca Percassi ha sottolineato la soddisfazione della società per il comportamento della squadra: “Sono molto contento. Quando mio padre parla di salvezza non lo fa solo per scaramanzia. Dopo i 40 punti quali obiettivi? Noi vogliamo sempre il massimo, in ogni partita”.