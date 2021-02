“Aiutaci ad aiutare”, raccolta alimentare per chi è in difficoltà

L’associazione di volontariato “La finestra del sole” organizza una nuova raccolta alimentare per le famiglie bisognose. L’appuntamento è sabato 6 febbraio al supermercato Lidl di Seriate animato dallo slogan “Aiutaci ad aiutare”.

Il sodalizio è impegnato a offrire supporto ai nuclei famigliari che si trovano in situazioni di fragilità, donne maltrattate e popoli che vivono in condizioni di estrema difficoltà. In Italia e all’estero.

“La finestra del sole” è nata da un gruppo di amici che hanno deciso di unire le proprie forze per dare vita ad un’associazione di promozione sociale e mettere al servizio degli altri le proprie risorse umane. Organizza spettacoli educativi per bambini in fascia d’età prescolare e primaria e crede nella terapia del sorriso; si impegna ad aiutare le vittime dello sfruttamento sessuale inserendole in contesti protetti e offrendo percorsi di recupero sociale; aiuta famiglie indigenti tramite pacco alimentare effettuando raccolte di generi alimentari nei centri commerciali e nelle scuole in collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici; e promuove progetti di aiuti umanitari a favore delle popolazioni del terzo mondo, in particolare in India.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.lafinestradelsole.com oppure inviare un’e-mail ad area.poverta@lafinestradelsole.it