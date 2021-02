L’incarico a Mario Draghi che a Bergamo piace a banca e industria

Sono uomini di banca e hanno accettato di rispondere con una precisa premessa: il loro commento non è politico. Rispondono alla domanda perché nei momenti di grave crisi il nostro Paese si rivolge a persone che sono stati ai vertici di Banca Italia. Prima Ciampi e oggi Mario Draghi.

ANGELO PIAZZOLI: SOLUZIONE ECCELLENTE

“Il mio giudizio non è politico, ma come soluzione in questo momento difficile che sta vivendo l’Italia per via della pandemia e delle conseguenze sociali ed economiche credo che Mario Draghi sia una soluzione eccellente – osserva Angelo Piazzoli, Segretario Generale Fondazione Credito Bergamasco –. Non ho mai avuto rapporti personali con lui, perché le nostre relazioni con la Banca d’Italia si limitavano agli uffici di vigilanza e non ai vertici. Di Mario Draghi penso tutto il bene possibile per un governo di alto profilo, perché ha competenza e autorevolezza nel mondo. Ha anche un rigore che si mostra nei gesti, come i primi che ha compiuto oggi facendo visita al Presidente del Senato e al Presidente della Camera seguendo con rispetto un galateo istituzionale al quale non eravamo più abituati. È un uomo delle istituzioni e saprà fare del suo meglio per l’Italia, l’augurio che possa agire senza ostacoli per il bene del Paese”.

ANDREA MOLTRASIO: INDUSTRIA E BANCA FELICI PER DRAGHI

“È chiaro che il nostro ambiente di industriali o persone che lavorano in banca faccia piacere vedere un incarico così importante affidato ad un uomo come Mario Draghi – dichiara Andrea Moltrasio, già presidente di Confindustria Bergamo e poi di Ubi Banca, oggi vicepresidente di Sacbo -. Dove ha esercitato il proprio compito, Draghi ha dimostrato le sue qualità e le sue capacità in modo egregio. Vediamo le difficoltà enormi ed incredibili che lo aspettano. Dopo l’increscioso spettacolo al quale abbiamo assistito nelle settimane scorse in Parlamento, confidiamo che tutti abbiano un momento di ragionevolezza per il bene di questo Paese”.

Perché nei momenti di difficoltà la politica si rivolge a uomini di Banca d’Italia come Ciampi e Draghi?

“Perché a differenza di quello che pensa e scrive Di Battista del Movimento 5 Stelle le persone scelte in questi campi si sono sempre distinte e qualificate per i loro meriti e le loro capacità, mentre parte dell’attuale classe politica pensa solamente ai propri interessi, contesta le istituzioni e decide in base all’umore di cittadini in vista delle urne”.

ALESSANDRO SPADA: ORA LA POLITICA UNITA SI SCHIERI PER IL BENE DELL’ITALIA

La caratura e lo spessore di Mario Draghi sono il marchio distintivo di un italiano che nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, grazie alle sue competenze e al suo lavoro, ha saputo raccogliere un grande prestigio e una stima condivisa – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda –. Tempi straordinari esigono sforzi ed energie straordinarie. Il nostro Paese purtroppo sconta, ormai da tempo, una preoccupante mancanza di visione, di pianificazione e di credibilità. Proprio ora in cui siamo davanti alla più grande opportunità di cambiare strutturalmente l’Italia con il PNRR, servono responsabilità e competenze. Un governo che rafforzi la fiducia dei cittadini e delle imprese e che sia in grado di mettere a terra la parte di execution degli ingenti fondi che l’Europa ci ha messo a disposizione con il Recovery Fund. Una priorità che auspichiamo sia l’unica bandiera dietro la quale tutta la politica si schieri, unita, nel bene dell’Italia”.