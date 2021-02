La musica nel cuore, Come un gatto in tangenziale o The Equalizer 2? La tv del 4 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 4 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno trasmessi due episodi dal titolo “Il mio angelo” e “Segreto di famiglia”. Nel primo, Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino…

Nel secondo, il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porta a galla segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente , la zia Franca, e convince Nico e Penny ad aiutarla ad ottenere da lei un lascito di denaro…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via lo show “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Tra gli ospiti: Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono. Ma hanno anche due profili indipendenti.

Su Italia1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “The Equalizer 2 – Senza perdono”; su Canale5 alle 21.40 “Come un gatto in tangenziale”; su La5 alle 21.05 “La musica nel cuore – August Rush”; su Iris alle 21.10 “15 minuti: follia omicida a New York”; e su Italia2 alle 21.10 “Quella casa nel bosco”

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “For life”. Aaron Wallace viene accusato ingiustamente e condannato all’ergastolo. Durante la sua prigionia studia per conseguire l’abilitazione ad avvocato e nel frattempo fornisce consulenza legale ai suoi compagni di carcere.

Su Rai5 alle 21 ci sarà “Oltre il genio: Benedetti Michelangeli”. “Essere un pianista e un musicista, non è una professione. È una filosofia, una concezione di vita che non può basarsi né sulle buone intenzioni, né sul talento naturale. Bisogna avere prima di tutto uno spirito di sacrificio inimmaginabile.” Arturo Benedetti Michelangeli (1920 – 1995).

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

