Giornate uggiose a Bergamo queste di inizio febbraio: proseguiranno per molto? Risponde Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Fino a sabato correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che dovrebbe portare a un peggioramento più deciso nella giornata successiva. Clima decisamente mite specie per quanto riguarda le temperature minime.

Giovedì 4 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno ovunque. Al mattino e al pomeriggio pioviggini intermittenti su Oltrepò Pavese, altrove asciutto. Nella sera-notte pioviggini o piogge deboli continue su Milanese, Pavese, Appennino e Brianza, altrove asciutto

Temperature: minime in moderato aumento in pianura per lo più comprese tra 4° e 7°C. Massime in moderato aumento in pianura generalmente comprese tra 10° e 13°C.

Venerdì 5 febbraio 2021

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso per tutto il giorno e su tutta la regione. Al mattino piogge deboli continue sui settori occidentali (Varesotto, Comasco, Lecchese, Pavese ed Appennino, Milanese,Monzese, Lecchese, Bergamasco occidentale e bassa Valtellina) in esaurimento dal pomeriggio. Nel pomeriggio e nella sera-notte asciutto ovunque. Nevicate deboli al di sopra dei 1500-1700 metri.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 10° e 13°C.

Sabato 6 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto o molto nuvoloso su quasi tutta la regione, eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina, contea di Livigno e val Trompia) dove si potranno avere ampie schiarite. Nella sera-notte cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione. Al mattino e al pomeriggio asciutto ovunque. Nella sera-notte piogge deboli o pioviggini continue sui settori occidentali (Varesotto, Milanese e Pavese). Nevicate deboli al di sopra dei 1700-1900 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 10° e 13°C.