Droga, e nello zaino una pistola giocattolo tra i libri di scuola: 2 giovani nei guai

Circa 15 grammi di hashish e una pistola giocattolo, rinvenuta nello zaino insieme ai libri di scuola. Giovedì mattina (4 febbraio) nel corso dei servizi di prevenzione dell’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Volante e l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha controllato varie zone della città, in particolare quelle vicine agli istituti scolastici e di maggior afflusso di studenti, come disposto dal questore di Bergamo Maurizio Auriemma.

Nel corso degli accertamenti in via Palma il Vecchio, nelle vicinanze del Parco del Triangolo, il personale notava 4 giovani che cercavano di allontanatasi per sfuggire ai controlli. Uno dei presenti, alla vista del cane antidroga, gettava a terra un involucro cercando di disfarsene. Recuperato dagli operatori si accertava essere un pezzo di sostanza stupefacente, tipo hashish, del peso di circa 15 grammi.

Il controllo si estendeva agli altri giovani presenti. Nello zaino di uno di questi, insieme ai libri scolastici, veniva rinvenuta una riproduzione fedele di una pistola, priva di tappo rosso di cui il giovane non riusciva a giustificare il possesso.

I due giovani, cui uno minorenne, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria: il primo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il secondo per violazione della legge sulle armi.