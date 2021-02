Controlli in provincia: 3 arresti a Cenate Sotto, Ponte San Pietro e Romano

Continuano i servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri, nell’ambito dei quali negli ultimi giorni sono stati arrestati tre soggetti.

A Cenate Sotto, nella serata di mercoledì, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto e portato in carcere a Bergamo una donna di 47 anni, originaria di Brembate che era già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari: dovrà scontare una pena di un anno e mezzo per furto aggravato in concorso, commesso a Ghisalba nel 2014.

A Ponte San Pietro, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 34enne originario del Marocco, residente a Bonate Sopra. L’uomo, ai domiciliari per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato pizzicato negli ultimi mesi per ben due volte mentre violava la misura alla quale era sottoposto e, per questo motivo, i militari lo hanno segnalato al Giudice del competente Tribunale di Sorveglianza che, tenuto conto delle violazioni, gli ha revocato la misura alternativa che gli era stata concessa e ha deciso per la detenzione in carcere.

Infine i militari della Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia hanno arrestato un 27enne albanese, pluripregiudicato. Il soggetto in questione, noto ai militari, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione, per il quale dovrà scontare in carcere 2 anni e 8 mesi di reclusione per una lunga serie di furti, commessi nel 2018.