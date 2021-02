Conte: “Non sarò ostacolo al nuovo Governo, che auspico forte e politico”

Dietro a un tavolino nei pressi di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte parla ai giornalisti – per la prima volta dal momento delle sue dimissioni – giovedì all’ora di pranzo, il giorno dell’avvio delle consultazioni coi partiti del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

“Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mattarella, prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia nei rapporti istituzionali che personali. E desidero ringraziare gli amici della coalizione che hanno lealmente lavorato per al realizzazione del nostro progetto politico”.

Ieri, ha proseguit, “ho incontrato Mario Draghi, un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Qualcuno mi dipinge come ostacolo al nuovo governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove: io ho sempre lavorato per il bene del Paese affinché si formi un governo che risolva le delicate quetioni sociali aperte. Auspico un governo politico che sia forte e coeso per fare scelte politiche, non affidate a squadre di tecnici”.

E conclude: “Mi rivolgo agli amici del Movimento, io ci sono e ci sarò, e dico agli amici del Pd e di Leu, continuiamo a lavorare tutti insieme perché l’alleanza per lo sviluppo sostenibile, il nostro progetto, è progetto forte e concreto e deve continuare con la prospettiva di modernizzare il nostro Paese, nel segno della transizione energetica, della transizione digitale e della inclusione sociale”.