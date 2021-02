Agli sportelli dell’anagrafe di Bergamo apparecchi per le persone sorde

Da oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, il Comune di Bergamo dimostra con un’azione importante la propria attenzione verso le persone portatrici di disabilità.

Con l’obiettivo di rendere fruibili e facilmente accessibili a tutti i servizi erogati dal Comune, l’amministrazione, grazie ad una donazione della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, ha deciso per l’installazione di due apparecchi dedicati alle persone con disabilità uditiva agli sportelli dell’anagrafe per l’erogazione della carta d’identità elettronica e per il rilascio dei certificati.

Le due postazioni dello Sportello Polifunzionale, infatti, sono da oggi dotate di apparecchiatura ad induzione magnetica che permettono alle persone con disabilità auditiva, portatrici di protesi acustiche e/o impianto cocleare, di ricevere i segnali uditivi senza rumori di sottofondo.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti per rendere tutti i nostri servizi accessibili. É una strumentazione molto tecnologica perché permette di collegare l’apparecchio della persona non udente direttamente al microfono usato dall’operatore allo sportello, garantendo così di isolare il rumoroso contesto della sala anagrafe”, ha dichiarato Giacomo Angeloni, assessore ai servizi demografici.

I due sportelli sono contrassegnati da un apposito simbolo e la notizia riportata sul sito del Comune di Bergamo per permettere alle persone di richiedere il servizio presso quegli sportelli.