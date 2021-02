NCAA, Emmanuel Ihemeje vince nel salto triplo e stabilisce il nuovo record dell’Oregon

L’atletica leggera bergamasca sbanca anche negli Stati Uniti

A mettersi in luce sulle pedane dell’NCAA è stato Emmanuel Ihemeje, giovane promessa del salto triplo orobico.

Trasferitosi oltreoceano per studio, il 22enne di Verdellino ha ritrovato lo smalto che gli aveva permesso di cogliere il sesto posto agli Europei Juniores imponendosi nel meeting di Fayetteville

In grado di migliorarsi nuovamente a distanza di pochi giorni, il rappresentante dell’University of Oregon è riuscito a stabilire il nuovo primato dello stato.

Cresciuto fra le fila dell’Atletica Estrada, Ihemeje ha messo a segno una serie in crescita che gli ha permesso di toccare quota 16,41 metri e fissare così il proprio primato personale.

In campo femminile doppietta per l’Atletica Bergamo 1959 che a Saronno ha dominato la grazie grazie alle prestazioni di Giorgia Dizdari e Rebecca Abbate.

L’allieva di Luca Pesenti ha incrementato il personal best ottenuto una settimana fa sulla medesima pedana saltando per due volte 11,96 metri ottenendo la terza misura stagionale fra le promesse italiane.

Piazza d’onore per la compagna di squadra che si è dovuta fermare a 11,72 metri, lontana soli sei centimetri dalla miglior prestazione in carriera.

Nel mezzofondo podio per Luigi Ferraris (Atletica Valle Brembana) che a Padova ha conquistato la terza posizione nei 3000 metri giungendo a due secondi dalla miglior prestazione italiana SM40.

Sulla distanza dimezzata record personale indoor per Giovanni Filippi (U.S. Rogno) che ad Ancona ha fermato il cronometro in 3’50”47.