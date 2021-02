Napoli-Atalanta di Coppa Italia, Made in Italy o Verdi? La tv del 3 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 3 febbraio RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Napoli e Atalanta, valida per le semifinali di Coppa Italia.

Il match sarà commentato da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo. Il post-partita di entrambe le gare, sia martedì che mercoledì, andrà invece in onda, dalle 23, su Raisport+HD: nello studio di Saxa Rubra, insieme a Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.

Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Made in Italy”.

Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene e Rita sono invitate e in quest’occasione Irene rivede Davide Frangi, che la invita a cena: la serata finisce in un hotel di Bellagio.

Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, comincia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa.

Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza.

Mentre il direttore di Appeal Frattini rivela a Rita di essere molto malato, l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione: per far ripartire Appeal andrà a New York all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci e a trovare nuovi fotografi.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “La Caserma”. Un gruppo di ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 23 anni e di diversa estrazione sociale, vivono insieme per quattro settimane l’esperienza della leva militare con i suoi valori di solidarietà e disciplina

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Il principe cerca moglie”; su Rai4 alle 21.20 “Trauma Center”; su La5 alle 21.05 “Quando l’amore arriva in città”; su Iris alle 21.10 “The town”; e su Italia2 alle 21.10 “Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena l’opera “Falstaff” di Giuseppe Verdi, nell’allestimento di Stefano Poda con la direzione musicale di Paolo Arrivabeni. Protagonisti sul palco Ruggero Raimondi Luca Salsi Virginia Tola Sabina Puértolas Tiberio Simu Cinzia De Mola Liliana Mattei Gregory Bonfatti Pietro Picone Luciano Montanaro.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.