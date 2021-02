Mario Draghi, emozionato, accetta: “Proverò a costruire un nuovo Governo”

Cinque minuti prima di mezzogiorno Mario Draghi è giunto al Quirinale per incontrare il Presidente dela Repubblica Sergio Mattarella.

Un colloquio tutt’altro che breve, un’ora e dieci minuti, a significare la delicatezza del momento, le difficoltà tutt’altro che celate in una situazione eccezionale con una pandemia da arginare, una crisi economica e sociale galoppante, una litigiosità politica senza pari. E un piano europeo come mai si è visto, da 200 miliardi di euro.

Alla fine dell’incontro accetta di provare a costruire il nuovo Governo. Ed è un Draghi emozionato e commosso quello che prende la parola dopo il colloquio: “È un momento difficile. Rispondo positivamente all’appello del Presidnete della repubblica. Vincere la pandemia, rilanciare il Paese sono le sfide che ci attendono. Abbiamo gli strumenti per affrontarle. Con impegno, speranza e unità. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento. Sono fiducioso che con i parlamentari e il dialogo con le forze sociali emergerà un’unità di intenti”.

Intanto, dopo l’annuncio di martedì sera del Capo dello Stato, mercoledì mattina la Borsa Italiana festeggia e il Mib sale di oltre il 2% staccando le altre Borse europee, e lo spread a sua volta plaude la svolta, scendendo.

A livello partitico è però tutto un fibrillare: il Movimento 5 Stelle si spacca, se Vito Crimi ma anche Beppe Grillo annnunciano il no a Draghi, altri esponenti invece dicono che non seguiranno i leader. Mentre il Pd con Nicola Zingaretti e il il vicesegretario Andrea Orlando spiega: “In Senato pesiamo per l’11 per cento, il Pd dovrà ragionare su cosa fare anche in relazione a cosa faranno gli altri”, Leu da una parte con Federico Fornaro dichiara che prima di decidere ascolterà le parole dell’ex rpesidente della Bce, Nicola Fratoianni già mette le mani avanti: “Difficile sostenerlo”.

Il centrodestra ha convocato una riunione tra i vertici di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per scegliere una linea comune da tenere su Draghi.

Ora cosa succede?

Che Draghi avvia subito una serie di piccole consultazioni informali con i rappresentanti dei partiti per capire quali possibilità ci siano di formare una maggioranza.

In caso di esito negativo, Draghi tornerà da Mattarella e gli comunicherà la rinuncia all’incarico. Di fronte a un evento del genere, il capo dello Stato avrà tre possibilità: 1) affidare l’incarico a un’altra personalità; 2) rinviare il governo dimissionario alle Camere perché ottenga la fiducia o cada in Parlamento (ipotesi questa piuttosto remota); 3) sciogliere le Camere e andare a elezioni.

In caso di esito positivo, Draghi sottoporrà a Mattarella la lista dei ministri e si dichiarerà pronto a presiedere il nuovo governo.

Mattarella dovrà firmare il decreto di nomina e il premier dovrà giurare, assieme ai ministri, nelle sue mani.

Entro dieci giorni dal giuramento il governo dovrà presentarsi alle Camere. Draghi allora illustrerà il suo programma per il Paese e si sottoporrà al voto di fiducia.

Il governo viene immesso nelle sue funzioni subito dopo il giuramento. Secondo gli esperti, però, il governo non può svolgere le sue funzioni di indirizzo politico fino al momento in cui ottenga la fiducia dalle Camere.

