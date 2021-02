Euro Cosmetic, commessa per un milione e 840mila pezzi di sapone e gel disinfettante

Euro Cosmetic Spa, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), ha ricevuto da un top player multinazionale un ordine di circa 1 milione di euro per la produzione di 1.840.000 pezzi, di vario formato – dai 100 ai 500ml, di sapone e gel disinfettante mani con certificazione di presidio medico chirurgico.

La consegna è prevista entro il mese di febbraio 2021 e i prodotti verranno commercializzati dal committente in Italia e all’estero tramite i canali farmacia e Grandi distribuzione.

La commessa rappresenta un importante passo nell’ambito della strategia di penetrazione del canale farmaceutico utilizzando l’autorizzazione

“Il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici, vista l’importante commessa – afferma Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetic -. La fiducia che un player di caratura internazionale ripone nella nostra azienda dimostra, ancora una volta, quanto la qualità dei nostri prodotti venga apprezzata in Italia e all’estero da colossi leader nei loro settori. Continueremo a investire in modo continuativo e costante nell’attività di Ricerca & Sviluppo per la creazione e industrializzazione di nuove formule e la realizzazione di nuovi progetti, concentrati nelle aree ECO-BIO, COSMOS e PMC per le quali prevediamo un aumento delle richieste da parte del mercato nei prossimi anni”.

Euro Cosmetic Spa è un’azienda attiva nella ricerca & sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano, in provincia di Brescia, dove operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della grande distribuzione, multinazionali, e da aziende che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.

Euro Cosmetic sarà presente alla fiera internazionale “Il Mondo del Marchio del Distributore”, il principale evento per il settore Private Labels che si svolgerà interamente in digitale da mercoledì 3 febbraio a giovedì 4 febbraio 2021. Fondata nel 1979, con sedi ad Amsterdam e New York, la manifestazione è organizzata dalla Private Label Manufacturers Association (PLMA) che conta attualmente oltre 4.500 soci in tutto il mondo, tra produttori e fornitori, tra cui Euro Cosmetic. In questa occasione, Euro Cosmetic, presenterà i nuovi prodotti skin care ad alte performance e la nuova certificazione di presidio medico chirurgico ottenuta recentemente.

“Siamo felici di partecipare a una delle fiere più importanti del settore, dove abbiamo l’opportunità di presentare a livello internazionale la nostra abilità nel mondo del beauty private label e la nostra nuova gamma di prodotti skin care ad alte performance – commenta Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic -. Il private label rappresenta per noi un mercato chiave, il 26,6% delle nostre vendite nel 2020 sono rappresentate da ordini private label. Con questa tipologia di clienti abbiamo istaurato rapporti di lunga durata e questo grazie alla flessibilità e capacità produttiva dei nostri impianti che ci consente di rispondere alle esigenze di questo settore. Il private label è un mercato in forte espansione dove possiamo esprimere tutto il nostro valore, sia in termini di R&D prima che di processi produttivi e servizi poi”.