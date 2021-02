Cesare Zonca: “Draghi è limpido e corretto, nessuno come lui”

“Mario Draghi è un personaggio. Un uomo così se ne incontrano pochi nella vita. Quante persone si incontrano nella vita? Migliaia, ma sono poche quelle che ricordi, che hanno lasciato il segno. Ecco, Draghi è uno di questi”.

È il primo commento di Cesare Zonca, avvocato e presidente del Credito Bergamasco, oggi presidente della Fondazione Credito Bergamasco.

“Draghi ‘ho conosciuto tanti anni fa. È intelligente, limpido nel parlare, sa dove vuole andare e che cosa vuole fare. Posso dirlo? È una garanzia. Possiamo stare sicuri che Draghi errori giganteschi non può farne, è troppo bravo, preparato, attento. In queste ore ho letto che ha dimostrato le sue qualità in Europa e nel mondo, io posso dirlo: non ha dimostrato nulla, Draghi è proprio così: corretto. È uomo esemplare, magari l’Italia ne avesse alcuni come lui”.