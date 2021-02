Arriva carnevale: ecco i vini da abbinare ai dolci della tradizione

Si sta avvicinando il carnevale! Coriandoli, stelle filanti e maschere, il periodo più colorato dell’anno è alle porte. Con lui arrivano anche i classici dolci carnevaleschi, amati da adulti e bambini: chiacchiere e frittelle di mele sono quelli diffusi in tutta Italia, ogni regione poi in aggiunta possiede i propri dolci tipici di questo periodo, come le castagnole romagnole. Insomma tutti dolci ricchi di zucchero e fritti, che chiedono di essere abbinati a vini dolci importanti.

Partiamo dalle chiacchiere, croccanti e delicate sfoglie fritte. Sono un dolce molto friabile, ottenuto tirando sottilmente un semplice impasto successivamente fritto e cosparso di zucchero a velo per il tocco finale. La loro forma rettangolare, con due tagli netti centrali, le rende inconfondibili e attira immediatamente da tempo immemore la golosità di grandi e piccini. Per gustarle al meglio vi consigliamo di provarle con un passito di Pantelleria DOC: un vino dai riflessi dorati, intenso con note di fichi secchi, albicocca e pesca, ricco e suadente.

Le frittelle di mele, invece, vi consigliamo di provarle con un passito che abbia una maggiore acidità come un vino santo DOC del Trentino, prodotto con l’uva autoctona Nosiola. Passito di antichissime origini, prende il nome dalla settimana santa, periodo in cui le uve, raccolte a ottobre/novembre e lasciate appassire per alcuni mesi, vengono vinificate. Questo vino, di colore ambrato con sentori di confettura di albicocca e miele, grazie al perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza si sposa perfettamente con dolci ricchi di zucchero come le frittelle.

Ultime ma non certo per importanza troviamo le fritole, frittelle dolci a base di uova e farina con aggiunta di uvetta sultanina originarie del veneto ma che si sono diffuse anche nelle regioni limitrofe come la nostra. Con questi dolci possiamo abbinare uno spumante dolce, che grazie alle sue bollicine riesce a bilanciare la grassezza di questi dolci, stimolando la salivazione e quindi facilitando la pulizia della bocca, pronta per l’assaggio successivo! Un vino spumante dolce perfetto per l’occasione è l’Asti spumante DOCG, che con le sue note di fiori bianchi e pesca si sposa perfettamente con queste golosità.

