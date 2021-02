Bertolaso: “Pronti a vaccinare tutti i lombardi entro giugno”. Over 80, si parte il 24 febbraio

“Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile”. Lo ha detto Guido Bertolaso, nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale, nel corso di una conferenza stampa con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti. “Non voglio soldi, faccio il volontario – ha aggiunto -. Mi sono abbassato lo stipendio: da un euro zero”.

“L’inizio della somministrazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra ottantenni è invece previsto per il 24 febbraio” ha annunciato il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, nel corso delle sue comunicazioni al Consiglio regionale sul piano vaccinale anti-Covid 19. Le adesioni degli over 80 verranno raccolte “tramite i medici di base, l’assistenza domiciliare” e grazie a un portale dedicato.

Per l’avvio della fase massiva di vaccinazione, che riguarderà 6,6 milioni di persone, è prevista “un’azione capillare di informazione. Nella prima settimana – aggiunge – si inizierà con l’invio di lettere e materiale informativo. Entro due settimane ci sarà l’accesso al portale delle vaccinazioni con priorità alle categorie indicate. Le adesioni saranno raccolte anche dal portale aperto dai farmacisti e dei medici di medicina generale e al contatto diretto con il call center”.

Fino al 31 gennaio, in Lombardia, tra personale sanitario, sociosanitario, ospiti e operatori delle Rsa, sono state vaccinate 305.814 persone: 237.793 sono state le prime dosi (il 74% del totale), mentre 68.521 sono state le seconde dosi (21%). La prima fase del Piano Vaccini si concluderà il 23 febbraio.

Intanto arriva il ‘sì’ al vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute. “In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni – precisa in un parere la Commissione tecnica scientifica dell’Aifa -. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio”.