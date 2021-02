Con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo vediamo se il cielo su Bergamo si rasserenerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Da martedì temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione, con correnti in quota nordoccidentali e graduale attenuazione della nuvolosità con temperature massime in aumento e presenza di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Da mercoledì si instaurerà nuovamente un regime in quota occidentale, con aumento della copertura nuvolosa e deboli precipitazioni soprattutto sui settori occidentali della regione. Temperature relativamente miti per il periodo.

Martedì 2 febbraio 2021

Tempo Previsto: prevalenza di sole al mattino su gran parte della regione, eccetto sulle zone di pianura ove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse o invisibile per nebbie nelle ore più fredde (specie sulla bassa pianura). Gelate al mattino in pianura. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione. Nella sera-notte cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni assenti per tutto il giorno.

Temperature: minime in moderata diminuzione in pianura per lo più comprese tra -2° e 1°C. Massime in moderato o lieve aumento in pianura generalmente comprese tra 8° e 11°C.

Mercoledì 3 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione e per tutto il giorno. Al mattino pioviggini o piogge deboli intermittenti in prevalenza sui settori occidentali (Milanese, Pavese, Comasco, Varesotto, Monzese, Comasco, Lecchese e bassa Valtellina) per tutto il giorno con nevischio o nevicate deboli al di sopra dei 1300-1500 metri, altrove in prevalenza asciutto per tutto il giorno.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura per lo più comprese tra 1° e 4°C. Massime in lieve o moderata diminuzione in pianura generalmente comprese tra 7° e 9°C.

Giovedì 4 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno ovunque. Al mattino e al pomeriggio pioviggini su Oltrepò Pavese, altrove asciutto. Nella sera-notte pioviggini su Milanese, Pavese, Oltrepò Pavese e Brianza, altrove asciutto. Nevischio al di sopra dei 1900-2100 metri.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura per lo più comprese tra 4° e 7°C, massime in moderato o lieve aumento generalmente comprese tra 8° e 11°C.