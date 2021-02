Sci, Mattia Casse torna in Coppa del Mondo dopo l’infortunio all’astragalo

Garmisch-Partenkirchen ha sempre rappresentato un vero e proprio crocevia per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Croce e delizia per appassionati ed atleti, la tappa tedesca potrebbe rivelarsi un nuovo inizio per Mattia Casse.

Sulle nevi della Baviera il piemontese di stanza a Chiuduno tornerà infatti a respirare l’atmosfera del Circo Bianco a distanza di quasi tre mesi dall’infortunio all’astragalo sinistro.

Dopo aver rimesso gli sci sulle piste di Bardonecchia, il 30enne torinese è stato convocato dal direttore tecnico Alberto Ghidoni e dal direttore sportivo Massimo Rinaldi in qualità di apripista.

Chi proverà invece a domare la Kandahar sarà Dominik Paris che, durante il fine settimana dedicato alla velocità, proverà a migliorare il secondo posto del 2018 puntando al primo successo stagionale.

Lo storico tracciato rievoca dolci ricordi invece a Christof Innerhofer che nel 2013 conquistò il titolo mondiale in supergigante.

Tornato ai vertici dopo lo stop per Coronavirus, l’alto-atesino proverà a far un ulteriore passo in avanti dopo i podi sfiorati di Kitzbuehel.