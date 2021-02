Riaprono i musei a Bergamo: ecco giorni e orari

Con Bergamo in zona gialla possono riaprire le porte diversi tra i musei cittadini: la cultura della città si appresta a ripartire e si organizza, in queste ore, per farlo seguendo le disposizioni anti-covid19.

Tra le norme previste per i territori con condizioni di rischio marcate con il colore “giallo”, infatti, vi è la possibilità dal lunedì al venerdì di riaprire mostre, musei e centri culturali, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Restano chiuse le sale teatrali, da concerto e cinematografiche, così come palestre, piscine e centri sportivi.

Per il Comune di Bergamo significa la riapertura di molti luoghi simbolo della cultura cittadina: la maggior parte di questi riaprirà le porte al pubblico a partire da mercoledì 3 febbraio.

Museo di Scienze Naturali E. Caffi

Il Museo di Scienze Naturali riaprirà con i seguenti orari:

– Mercoledì -giovedì dalle 14 alle 18

– venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Rimarrà chiuso, invece, il Museo Civico Archeologico, visti gli imminenti lavori di restauro e ristrutturazione di cui sarà oggetto.

Museo delle Storie di Bergamo

I luoghi della rete del Museo delle storie che riapriranno al pubblico, con i relativi orari:

– Rocca con il Museo dell’800: Giovedì-Venerdì dalle 11 alle 18

– Palazzo del Podestà con il Museo del ‘500 e il Campanone Giovedì-Venerdì dalle 11 alle 19

– Convento di San Francesco con il Museo della fotografia Sestini: Giovedì-Venerdì dalle 11 alle 19

A partire dalla prossima settimana (cioè dal 9 febbraio):

– Palazzo del Podestà con il Museo del ‘500 e il Campanone: da Martedì a Venerdì dalle 11 alle 19.

Rimangono chiusi, per il momento, museo Donizettiano e Torre dei Caduti.

Accademia Carrara e GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Stessi orari scelti da Accademia Carrara e GAMeC, istituzioni dirimpettaie su piazza Carrara. I due musei saranno aperti:

– mercoledì 15-20.30

– giovedì 15-20.30

– venerdì 10-20.30

Palazzo della Ragione, mostra “Il Dono. Sulla vita e la morte”

La mostra di arte contemporanea, organizzata da The Blank Contemporary Art sarà aperta:

– giovedì-venerdì dalle 10 alle 18

“È una riapertura necessaria e anche simbolica, – commenta l’Assessore alla cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti – che vuole essere un segnale di incoraggiamento e di ripresa a tutta la città, un contributo a far muovere le persone, ad essere cittadini “turisti” nella nostra città, per coglierne tutta la bellezza e la cura che da sempre abbiamo per il patrimonio culturale pubblico”.