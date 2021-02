Nuovi bandi per il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto

Il GAL (Gruppo di azione locale) dei Colli di Bergamo e del Canto Alto chiude il 2020 con ottimi risultati e dà il via al nuovo anno con la pubblicazione di nuovi bandi.

“Abbiamo raggiunto la quota di impegno pari all’85% delle risorse previste e disponibili per il 2020 – afferma Mario Castelli, presidente del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto -. Con l’approvazione regionale dell’ultima rimodulazione e con nuovi progetti, contiamo con la pubblicazione dei bandi di superare il 100 % dei fondi a disposizione del PSL. Quindi abbiamo superato le previsioni dell’ambizioso piano che il Parco dei Colli di Bergamo aveva studiato e compreso nel progetto GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto. Siamo riusciti così ad intercettare e a trasformare in progetti e poi in opere oltre cinque milioni di contributi europei. Tutto quanto sopra è stato raggiunto grazie alla “squadra” GAL formata da: la Direttrice, l’Animatore, e la Responsabile ufficio segreteria/amministrativa – Istruttorie Tecnico. Quindi ringrazio la dottoressa Carmelita Trentini che ha saputo portare e donare la sua grande professionalità ed esperienza acquisita anche in sue precedenti direzioni in altri GAL. Ringrazio di essere stata anche indispensabile elemento di formazione sia dell’Animatore sia della Responsabile ufficio segreteria, il dottor Alessandro Mazzoleni e la dottoressa Nadia Rizzi“.



Da sinistra: Alessandro Mazzoleni, Mario Castelli, Nadia Rizzi e Carmelita Trentini

I NUOVI BANDI

Ripartono con la pubblicazione di due nuovi bandi le “Call” del Gal Colli di Bergamo.

“I nuovi Bandi si inseriscono nel percorso di costruzione di un “ponte” di continuità fra la programmazione in fase di chiusura e la nuova programmazione 2021-27 in fase di apertura – spiega la direttrice Carmelita Trentini –. In questa cosiddetta fase di “Transizione” il GAL Colli di Bergamo e del Canto alto continuerà la sua attività di pubblicazione bandi, attività di animazione e accompagnamento delle star up giovani appena finanziate e la concretizzazione dei progetti di cooperazione che lo vedono partner per il supporto di azioni verso la mitigazione dei cambiamenti climatici, la creazione di una ciclovia delle Orobie e uno strumento di autovalutazione per il monitoraggio dei programmi di Sviluppo Locale”.

OPERAZIONE 7.5.01 TF

“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” – Apertura 27 gennaio – chiusura 15 marzo 2021

L’Operazione sostiene gli investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e la creazione o valorizzazione di elementi e percorsi di attrattività, con prevalenza per tematiche di stampo naturalistico, agricolo e rurale, oltre che di servizi turistici per migliorare la qualità delle offerte e gestire al meglio i flussi turistici in termini di ricettività e di accoglienza.

L’operazione si inserisce nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, ovvero consente al Gal di erogare fondi destinati alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

In tale prospettiva il Gal vuole incentivare gli investimenti degli Enti Locali e dei Privati no profit volti all’acquisto di beni, all’attivazione di servizi e all’ammodernamento delle strutture già esistenti con riguardo alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

OPERAZIONE 7.4.01 ADS

“Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” Apertura gennaio 2021 – chiusura 15 marzo 2021

L’Operazione sostiene gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi in ambito sociale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un’adeguata qualità della vita alle popolazioni locali, soprattutto i giovani e le realtà rurali.

Anche nel territorio del Gal è utile potenziare alcuni servizi, soprattutto nel campo culturale, ricreativo e ambientale, per perseguire il miglioramento e il rafforzamento di un sistema di servizi alle popolazioni, a sua volta indispensabile per consentire loro di cogliere le potenzialità e le opportunità di sviluppo economico e sociale su scala locale. In tale prospettiva il Gal vuole incentivare gli investimenti degli Enti Locali e dei Privati no profit volti all’acquisto di beni, all’attivazione di servizi e all’ammodernamento delle strutture.

Tutte le informazioni e le modalità di predisposizione della domanda possono essere richieste al Gal telefonando al n. 035 573185

Oppure scrivendo a info@gal-collibergamocantoalto.it – animatore@gal-collidibergamocantoalto.it

Il sito.