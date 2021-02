Mario Draghi, l’uomo che ha traghettato l’Europa fuori dalla crisi

È stato il terzo Presidente della Banca centrale europea, l’uomo che ha dato vita al Quantitative easing salvando l’Euro e dando una svolta alla crisi mondiale iniziata nel 2009.

È in Mario Draghi, 73 anni – nato a Roma da padre padovano Carlo e mamma, Gilda Mancini, della provincia di Avellino – che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare quel governo di “alto profilo” in grado di avere una larga maggioranza ed evitare così il ritorno al voto a emergenza Covid ancora in corso. L’uomo sul quale il Quirinale punta a far superare la “crisi sanitaria, sociale ed economica finanziaria” in cui versa il nostro Paese.

Chi è Draghi? Dopo la laurea in Economia alla Sapienza di Roma e una specializzazione al Mit di Boston, Draghi ha lavorato per molti anni al Ministero del Tesoro, prima di essere chiamato, nel 2005, a succedere ad Antonio Fazio nel ruolo di governatore della Banca d’Italia. Dopo una parentesi alla banca statunitense Goldman Sachs, nel 2011 è stato chiamato alla Bce.

È stato, tra le altre cose, anche direttore esecutivo per l’Italia della Banca Mondiale e presidente del Financial Stability Forum.

Che maggioranza potrà sostenerlo? Già da ora si parla di comporre quella che Romano Prodi ha definito la “maggioranza Ursula”, con riferimento alla presidente della commissione Ue Von der Leyen. Un’ampia maggioranza che esclude partiti estremisti e sovranisti.