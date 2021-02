Inter-Juve di Coppa Italia, Truman o i talk-show? La tv del 2 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 2 febbraio RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Juve, valida per la semifinale di Coppa Italia.

Le due squadre si ritroveranno, ancora a San Siro, dieci giorni dopo il 2-0 nerazzurro in campionato firmato Vidal e Barella: la telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel presentation studio e Thomas Villa a bordocampo.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”; su Rai4 alle 21.15 “A lonely place to die”; su Rai5 alle 21.15 “Truman Un vero amico è per sempre”; su Iris alle 21.10 “L’arma della gloria” e su Italia2 alle 21.25 “Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.15 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai