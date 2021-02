Il direttore dell’ospedale di Alzano: “Quel 23 febbraio dovevamo chiudere”

Nella puntata di lunedì 1 febbraio PresaDiretta su Rai3, spazio all’inchiesta “C’era una volta la sanità pubblica”, con un viaggio in Lombardia e poi in Calabria per scoprire che laddove si è lesinato sulla prevenzione, laddove si è puntato su un modello ospedalo-centrico e laddove si è scelto di non investire sulla medicina del territorio sono successi guai tremendi in questi mesi.

“Fino a che non si farà una analisi seria di quelle che sono state le criticità della prima ondata, non si risolveranno i problemi strutturali che sono alla base di questo disastro”, ha spiegato Giuseppe Marzulli, direttore medico dell’ospedale di Alzano Lombardo (tristemente noto per lo scoppio del focolaio più micidiale d’Europa lo scorso 23 febbraio), con una testimonianza drammatica.

La scarsa preparazione alla prima ondata, viene narrata da un protagonista chiave dell’inchiesta sulla strage della Val Seriana, su cui sta lavorando da dieci mesi la Procura di Bergamo, con le ipotesi di reato di epidemia colposa e falso in atti pubblici.

Marzulli ha raccontato – senza una replica dei vertici aziendali e regionali – di essere stato lui a decidere domenica 23 febbraio di chiudere l’accesso dell’ospedale ai visitatori e il pronto soccorso. Poi riaperto “due ore dopo per ordine dei vertici aziendali e regionali. Era un’indicazione assurda: non c’erano tamponi, né dispositivi di protezione individuale. Recuperai una quindicina di tamponi ma ne sarebbero serviti 600 per testare tutti i pazienti e il personale. L’ospedale nei giorni successivi diventa un girone dantesco”.

Quindi quel 23 febbraio all’ospedale Pesenti Fenaroli erano ricoverati già da alcuni giorni malati Covid autoctoni, mai stati in Cina. Il virus si era diffuso in Lombardia, ma nessuno se ne era accorto.

Perché nessuno aveva attivato un monitoraggio, come previsto dal piano pandemico influenzale, che secondo la Procura di Bergamo si sarebbe dovuto attivare a partire dal primo campanello d’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 5 gennaio di un anno fa.