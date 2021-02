Agenzia delle dogane: regolarizzate un milione e mezzo di mascherine

I funzionari della Agenzia delle dogane e dei monopoli di Bergamo, sede di Levate, hanno garantito la regolarizzazione di 1.500.000 mascherine chirurgiche triplo strato TNT.

Le mascherine, provenienti dalla Cina, erano contenute in 1.500 colli e risultate non conformi alla normativa vigente ai fini dell’immissione in consumo, in quanto carenti dei requisiti informativi (tra cui: nome del produttore, lotto, tipologia di dispositivo, ecc.).

In tali casi, qualora non si opti per la rispedizione all’estero, per l’immissione in consumo la merce deve essere regolarizzata e ottenere il cosiddetto N.O.S. (Nulla Osta Sanitario), che deve essere rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute (U.S.M.A.F.) competente per territorio.

La merce, pertanto, è stata regolarizzata a cura dell’importatore sotto “vigilanza doganale” e, solo dopo la fine delle operazioni di etichettatura, resa disponibile per la successiva fase di commercializzazione a cura di società autorizzate per la distribuzione e vendita. Le operazioni di regolarizzazione sono state effettuate mediante apposizione di un’etichetta, sulla quale sono riportate tutte le informazioni relative all’utilizzo come DM/DPI, alla conformità CE, al fabbricante/importatore, cosi come previsto dall’art. 6 del Codice del Consumo – “Contenuto minimo delle informazioni”.

ADM assicura massimo presidio a tutela della sicurezza e conformità dei prodotti.