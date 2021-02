PresaDiretta, Steve Jobs o Gli sci di Primo Levi? La tv del 1° febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 1° febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La condanna del sangue”: che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Giustizia o vendetta” e “Vendetta o giustizia”. Nel primo, viene riaperto dall’N.C.I.S. un vecchio caso irrisolto risalente al 1989. Alcuni bambini furono avvelenati da dei gelati e uno di loro morì.

Nel secondo, il giudice Deakin e altri quattro giudici sono stati, negli anni, i mandanti di sei omicidi. Hanno condannato a morte uomini che, pur colpevoli, erano riusciti a tornare in libertà eludendo la legge con dei cavilli legali.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Presadiretta”, la trasmissione d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Un nuovo ciclo di questo programma, dedicato alle grandi emergenze di questo periodo, la pandemia da Covid-19, la crisi economica, l’emergenza sociale e quella ambientale. La puntata di stasera sarà intitolata “C’era una volta la sanità pubblica” e, in base a quanto anticipato da un comunicato Rai proporrà “un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata di Covid ha colpito più della prima. Cos’è che non ha funzionato? Come a marzo dello scorso anno, anche in questi ultimi mesi abbiamo visto i Pronto Soccorso e gli ospedali presi d’assalto, i medici e gli infermieri costretti a lavorare sotto organico, i contagi e le morti in costante aumento. Abbiamo visto un modello sanitario inciampare negli stessi errori della prima ondata della pandemia. Abbiamo continuato a trascurare l’importanza della medicina del territorio. Si poteva evitare questo secondo disastro? Un viaggio drammatico di PresaDiretta nel “modello lombardo”, che ha incentivato la sanità in convenzione e trascurato la medicina del territorio, crollato sotto il peso della prima e poi della seconda ondata pandemica. Lo stato d’animo dei medici e degli infermieri nei reparti, la loro delusione, la stanchezza e la rabbia. Le storie dei medici di base che provano a fare rete, quelle dei dirigenti sanitari e degli amministratori locali e la reticenza della politica. E l’intervista, in esclusiva per PresaDiretta, all’ex direttore dell’Ospedale di Alzano Lombardo, testimone chiave nell’inchiesta per epidemia colposa in Val Seriana avviata dalla Procura di Bergamo. E poi PresaDiretta ha attraversato la regione Calabria dove, dopo 11 anni di commissariamento la sanità regionale è in ginocchio e indebitata come prima. Un viaggio tra storie che denunciano l’impossibilità di screening e cura delle malattie oncologiche, l’assenza della medicina del territorio, il pendolarismo sanitario al quale sono obbligati i cittadini calabresi che non hanno la possibilità di pagarsi le cure in privato, i cantieri dei nuovi ospedali fermi da anni, il grande progetto delle Case della Salute già finanziato ma mai decollato”.

“C’era una volta la sanità pubblica” è un racconto di Riccardo Iacona con Francesca Nava, Elena Stramentinoli, Luigi Mastropaolo, Raffaele Manco, Andrea Vignali.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “The transporter”; su La7 alle 21.15 “Agorà”; su Rai4 alle 21.20 “La casa delle bambole- Ghostland”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna”; su Iris alle 21.10 “Steve Jobs” e su Italia2 alle 21.10 “The Bay”.

Su Rai5 alle 21 verrà proposto il documentario “Gli sci di Primo Levi”. A 30 anni dalla morte, un ritratto di Primo Levi dalle molteplici sfaccettature, testimone, scrittore, poeta, chimico, appassionato della montagna, curioso di astronomia. Ha cambiato la prospettiva storica del racconto della Shoah con una profonda riflessione sull’etica della memoria e della testimonianza. – con 1977.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Foto da Ufficio Stampa Rai