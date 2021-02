Parzanica, tre ragazzi denunciati per aver danneggiato gli addobbi natalizi

Sono stati individuati e denunciati all’autorità giudiziaria dai carabinieri della stazione di Tavernola Bergamasca gli autori dell’atto vandalico commesso il 19 dicembre scorso a Parzanica.

Si tratta di tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 29 anni di Grassobbio, Zanica e Cavernago, due dei quali già noti per piccoli furti, che la sera del 19 dicembre 2020 avevano danneggiato alcune scenografie natalizie di polistirolo dislocate in alcuni punti del paese e delle frazioni.

Erano state acquistate da alcuni volontari, con una raccolta fondi, per addobbare vie e piazze.

I militari sono risaliti agli autori grazie alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano notato un’auto sospetta, identificata grazie all’analisi delle immagini delle telecamere come Fiat Punto di colore blu, individuata in tutte le zone del Comune e delle frazioni dove erano collocate le figure in polistirolo.