Inizia un nuovo mese, il breve febbraio. Sotto quale cielo a Bergamo? Lo racconta Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

In un regime di correnti atlantiche tra ovest e nord-ovest, parentesi soleggiate si alternano a veloci perturbazioni con estesi passaggi nuvolosi, ma generalmente scarse o nulle precipitazioni.

Temperature minime al di sopra della media del periodo, mentre i valori diurni risulteranno in linea con la stagione di fine inverno.

Lunedì 1 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione per l’intera giornata. Al mattino pioviggini o piogge deboli sui settori occidentali della regione fino al Bergamasco ma in rapido esaurimento, altrove asciutto. Nel pomeriggio e nella sera-notte precipitazioni assenti. Nevicate deboli o nevischio al di sopra dei 1000-1200 metri.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura per lo più comprese tra 1° e 4°C. Massime in moderata diminuzione in pianura generalmente comprese tra 4° e 7°C.

Martedì 2 febbraio 2021

Tempo Previsto: prevalenza di sole al mattino su gran parte della regione, eccetto sulle zone di pianura ove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse o nebbie nelle ore più fredde. Gelate al mattino in pianura. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione. Nella sera-notte cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni assenti per tutto il giorno.

Temperature: minime in moderata diminuzione in pianura per lo più comprese tra -2° e 1°C. Massime in moderato o lieve aumento in pianura generalmente comprese tra 7° e 10°C.

Mercoledì 3 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione e per tutto il giorno. Al mattino pioviggini o piogge deboli intermittenti in prevalenza sui settori occidentali (Milanese, Pavese, Comasco, Varesotto, Monzese, Comasco, Lecchese e Valtellina) per tutto il giorno con nevicate deboli al di sopra dei 1300-1500 metri, altrove in prevalenza asciutto per tutto il giorno.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura per lo più comprese tra 1° e 4°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 7° e 9°C