Disegno di legge ‘Nanni’ contro le discriminazioni, Arcigay: “Firmino tutti i consiglieri bergamaschi”

Anche i consiglieri regionali Jacopo Scandella e Niccolò Carretta hanno deciso di firmare e sostenere il disegno di legge ‘Nanni’, norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Lo fa sapere Arcigay Bergamo Cives: “Speriamo fortemente che tutti i consiglieri regionali bergamaschi si uniscano nella sottoscrizione, perché questa legge permetterà di aiutare tantissimi cittadini e cittadine lombardi”, spiega il presidente Marco Arlati.

Dal 10 Gennaio 2021 è partita anche la raccolta firme aperta a tutte e tutti, un’iniziativa realizzata e sostenuta da tutte le Arcigay della Lombardia e da tante associazioni lombarde che si occupano di diritti LGBTI+.

Per firmare è sufficiente accedere a questo link sulla piattaforma ALL OUT: https://action.allout.org/it/m/749bdcb2/

La campagna è promossa da: Coming-Aut LGBTI+ Community Center, Arcigay Bergamo “Cives”, Arcigay Varese, Arcigay Orlando Brescia, Bergamo Pride, Universigay – Associazione LGBTI+ UNIPV, ALA Milano Onlus, Agedo Milano, Gaylib, CIG Arcigay Milano, I Sentinelli di Milano, GayStatale Milano, Da’ voce al rispetto, Renzo e Lucio, Associazione CuoriInVersi-Circolo ARCO, Arcigay Cremona “La Rocca”, Arcigay di Mantova “La Salamandra“, Arcigay Como“