Chirurgia dell’obesità, il Policlinico San Marco tra i primi centri in Italia

Sei milioni. Tanti sono, secondo le stime, gli italiani obesi, un dato in crescita costante, complici stili di vista scorretti, alimentazione non equilibrata e sedentarietà. Il primo passo per sconfiggere l’obesità è riconoscerla e affrontarla come una vera a propria patologia che condiziona, spesso in modo importante, la vita di chi ne è affetto. Inoltre, come dimostrato ormai da numerosi studi, è strettamente legata a patologie come diabete, cardiopatie, ipertensione, problematiche aticolari, apnee notturne e tumori. La buona notizia, però, è che si può curare. L’importante è affidarsi a centri che abbiano una solida esperienza e specifiche competenze nel campo, come il Centro di Chirurgia dell’Obesità del Policlinico San Marco, da anni centro di eccellenza SICOb (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche), tra i primi centri in Italia sia per il numero di casi trattati (circa 1.200 all’anno) sia per i risultati ottenuti grazie all’esperienza e al continuo perfezionamento delle tecniche e alla presenza di un team multidisciplinare (chirurgo, dietista, psicologo). Ne parliamo con il dottor Stefano Olmi, responsabile dell’Unità di Chirurgia Generale o Oncologica, del Centro Laparoscopica Avanzata e del Centro di Chirurgia dell’obesità del Policlinico San Marco.

Quando si può parlare di obesità

L’obesità è definita come un eccessivo accumulo di grasso corporeo in termini sia di quantità assoluta sia di distribuzione in punti precisi del corpo. < body mass index in inglese, indice di massa corporea in italiano), che si calcola dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell’altezza espresso in metri. Si parla genericamente di obesità quando il risultato è superiore a 30, ma esistono diversi livelli di gravità>> spiega il dottor Olmi.

– BMI compreso tra 30 e 34,9 = 1° grado di obesità

– BMI compreso tra 35 e 39,9 = 2° grado di obesità

– BMI maggiore di 40 = 3° grado di obesità

Le cause

La causa di fondo dell’obesità è un’eccedenza energetica che determina un aumento di peso: le calorie introdotte sono superiori a quelle bruciate. < > continua lo specialista.

I rischi

L’obesità è, e come tale deve essere considerata, una vera e propria patologia. < >.

Come curarla

Contro l’obesità innanzitutto è fondamentale una corretta alimentazione e uno stile di vita non sedentario. Ci sono però situazioni in cui adottare queste misure non basta. O perché il peso da perdere è troppo importante o nel caso in cui all’obesità siano associate comorbidità importanti. < > sottolinea il dottor Olmi.

Chi può accedere alla chirurgia bariatrica