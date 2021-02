Al mercato protagonista il radicchio: gustatelo con le penne e la salsiccia

È il radicchio il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può trovare quello tondo, oblungo e il tardivo: in entrambi i casi si può contare su buoni quantitativi e in termini di rapporto qualità-prezzo il livello rispetta la norma.

L’areale produttivo di riferimento rimane il Veneto e sicuramente il più pregiato è il tardivo di Treviso che si fregia del marchio IGP e annovera grandissime ricette per valorizzarlo.

Questi ortaggi, contraddistinti dall’inconfondibile colore rosso, vantano svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto è una buona fonte di sali minerali, calcio e ferro, ma non manca di potassio, fosforo, fibre e vitamina C.

Grazie alla sua composizione rafforzano le ossa e svolgono una preziosa azione depurativa e diuretica, ma sono utili anche per il buon funzionamento dell’intestino. Inoltre, aiutano a mantenere la linea: hanno un basso apporto calorico ma sono capaci di dare senso di sazietà e per questo generalmente sono indicati anche in caso di dieta.

Non è tutto: hanno proprietà antinfiammatorie, antiallergiche, antivirali e concorrono alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, mantenendo la salute dei vasi sanguigni. Secondo alcune ricerche, poi, avrebbero virtù antiossidanti che aiutano l’organismo a contrastare i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento.

Estremamente versatili, in cucina vengono consumati crudi, per arricchire e dare colore a insalate miste oppure cotti, come ingredienti per tantissime ricette. Con il loro sapore leggermente amarognolo, infatti, rendono molto aromatici i piatti.

È possibile servirli fritti, ai ferri e stufati, ma sono ottimi anche in pastella. In alternativa, sono utilizzabili per cucinare appetitosi primi, come pastasciutta, vellutate e risotto: in questo caso il grande classico è l’abbinamento con vino Barolo o con formaggio Branzi, sempre molto apprezzato.

Sono indicati anche per la farcitura di ripieni per carni bianche o rosse, per accompagnare del buon pesce oppure per insaporire torte salate.

Un consiglio: se si volesse smorzare il sapore amaro, si possono mettere a bagno, interi o tagliati, nell’acqua per due-tre ore prima di consumarli.

In ambito cosmetico, infine, il succo ottenuto dal radicchio viene adoperato per produrre preparati per la pelle irritata, per il cuoio capelluto e per i capelli.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, sono sottotono le compravendite di arance. Sulla piazza vi sono abbondanti quantitativi e gli attuali consumi non sembrano riuscire ad assorbire tutta l’offerta. Questo porta a prezzi che nella massa risultano decisamente bassi e particolarmente favorevoli per il consumatore.

Si rileva molta confusione per le clementine: il raccolto italiano non è più in grado di esprimere il livello qualitativo a cui è abituato il cliente e alla merce nazionale si affiancano varietà tardive soprattutto spagnole e israeliane.

La forbice dei prezzi è piuttosto ampia e l’attenzione della clientela risulta condizionata da questa offerta particolarmente variegata.

È piuttosto stabile il rapporto qualità-prezzo dei mandarini per i quali il livello qualitativo è ancora buono.

Non si riscontrano particolari variazioni di prezzo per i kiwi verdi, mentre c’è una discreta richiesta anche per la varietà Gold: in questo caso l’offerta è contingentata e le quotazioni sono superiori rispetto a quelle del classico kiwi Hayward verde.

Nel complesso sono stabili le mele e le pere: gli areali di riferimento rimangono i consueti, in sostanza Trentino Alto Adige per le prime ed Emilia Romagna per le seconde, anche se per queste ultime una quota di mercato per la varietà Decana e Conference arriva dall’Olanda e dal Belgio.

Passando al comparto orticolo, sono stabili le quotazioni dei finocchi e della lattuga Cappuccio, Gentile e Romana, mentre è in flessione il valore di mercato dei porri.

Diminuiscono significativamente i costi delle zucchine e delle melanzane, che nelle scorse settimane erano aumentate.

In questa stagione l’offerta della produzione locale è fisiologicamente ridimensionata dall’andamento climatico: le referenze principali anche se per quantitativi ridotti rimangono bietole da costa, bietole da taglio erbette e spinaci.

Per concludere, è sempre validissima l’indivia scarola dei colli, eccellenza del nostro territorio.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Penne con radicchio e salsiccia

(a cura di Ricetta.it)

Ingredienti

320 g di penne

250 g di salsiccia di maiale

250 g di radicchio

1 cipolla di tropea (circa 120 g)

50 g di pecorino grattugiato

50 g di parmigiano grattugiato

q.b. sale

q.b. olio extra vergine

mezzo bicchiere di vino rosso

Preparazione

Mettiamo a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo prepariamo il condimento.

In una padella mettiamo a soffriggere con un filo d’olio una cipolla tagliata fine.

Quando inizia ad essere dorata, vi uniamo la salsiccia e, con l’aiuto del cucchiaio di legno, sminuzziamola.

Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino rosso, mescoliamo e infine aggiungiamo il radicchio lavato e tagliato a listarelle sottili. Lasciamo cuocere mescolando di tanto in tanto e aggiungendo un po’ di acqua, se sembra asciugare troppo.

Quando l’acqua giunge ad ebollizione, saliamo e buttiamo la pasta.

Non appena è pronta, scoliamola e versiamola in padella: uniamo il pecorino e il parmigiano grattugiati, un filo d’olio, e un mestolino o due di acqua di cottura della pasta. Mescoliamo il tutto per far amalgamare e poi impiattiamo.

La nostra pasta con salsiccia e radicchio è pronta per essere gustata.