USS Indianapolis, Psycho o Big Bang Theory? La tv del 31 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 31 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”, con Serena Rossi. Verranno proposti due episodi dal titolo “Amare è lottare” e “Solitudine”. Nel primo, mentre la situazione con Domenico si fa sempre più complicata, un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Rudy, il portiere tuttofare, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni. Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito da poco in carcere…

Nel secondo, il caso di Livia, un’accumulatrice seriale sepolta in casa che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose…

Su Canale5 alle 21.15 sarà la volta di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Secondo le ultime anticipazioni, tra gli ospiti in studio ci sarà Walter Zenga che affronterà le cinque temibili sfere.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La storia di Athena” e “Malfunzionamento”. Nel primo, quando un’arma collegata ad un vecchio caso torna alla luce, un flashback del 1989 mostra come Athena si unì alla Polizia. Quell’arma ritrovata è la pistola che uccise il suo ex fidanzato…

Nel secondo, durante uno dei suoi incontri clandestini, Eddie rompe il naso al suo avversario, gli causa la perdita di liquido spinale e decide di rischiare grosso chiamando i soccorsi…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio; su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “USS Indianapolis”; su Italia1 alle 21.15 “Deadpool”; su Rai4 alle 21.20 “Grand Isle”; su La5 alle 21.15 “Miracolo nella 34a strada” e su Iris alle 21.10 “Psycho”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Le linci ed io, ritorno nei boschi”. Miass e Koshka appartenevano a un commerciante di pelli, Bryansk e Dasha sono cresciute in casa come animali domestici. Tutte e quattro devono riscoprire gli istinti e le tecniche che permetteranno loro di sopravvivere nei boschi. Dopo gli sforzi del documentarista scozzese Gordon Buchanan, e del biologo russo Viktor Lukarevsky, arriva una lieta sorpresa: Miass e Koshka hanno messo al mondo due cuccioli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.