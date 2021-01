Scoperto a rubare farmaci, aggredisce i carabinieri: arrestato

Sabato notte i carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 25 anni, con precedenti specifici a suo carico.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitavano in una via del centro quando hanno notato l’uomo, originario e residente a Seriate, che dopo aver manomesso ed asportato farmaci da un contenitore posto all’esterno di una farmacia si stava allontanando rapidamente a piedi.

Una volta fermato è stato subito sottoposto ad un controllo, durante il quale per tentare la fuga ha iniziato ad aggredire i militari, ferendo anche lievemente uno dei due.

All’esito della perquisizione, i carabinieri hanno poi trovato in suo possesso sia i farmaci appena rubati (tra l’altro scaduti) motivo per il quale erano stati riposto nell’apposito contenitore, che una serie di strumenti atti ad offendere, per il cui porto l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Condotto in caserma, all’esito di successivi accertamenti è stato dichiarato in stato di arresto, in attesa dell’udienza direttissima dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo.