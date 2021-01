Si chiude il mese in teoria più invernale e ci si avvia verso una ipotesi di primavera. Che tempo farà a Bergamo lo spiega Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale protegge solo parzialmente la Lombardia dai sistemi nuvolosi che scorrono a nord delle Alpi. La settimana entrante sarà dunque caratterizzata da giornate per lo più nuvolose e con scarse e deboli precipitazioni, con clima dalle caratteristiche non pienamente invernali.

Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, generalmente

Domenica 31 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino deboli precipitazioni residue sul mantovano, nuvoloso sul resto della regione con ampie schiarite sui settori occidentali. Da metà giornata soleggiato su buona parte della regione, con soltanto la persistenza di nuvolosità più estesa sui settori orientali. In serata cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su gran parte della Lombardia.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

Lunedì 1 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo per lo più nuvoloso su gran parte della regione per l’intera giornata, con parziale diradamento delle nubi nel corso del pomeriggio. Assenza di precipitazioni su gran parte della Lombardia per l’intera giornata, con l’eccezione delle aree alpine di confine, dove potranno esserci deboli nevicate sparse oltre i 900 m di quota.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Martedì 2 febbraio 2021

Tempo Previsto: prevalenza di sole al mattino su gran parte della regione, non si escludono nebbie sulle aree di media e soprattutto bassa pianura e Lomellina. Nel corso della giornata graduale aumento della copertura nuvolosa su buona parte della Lombardia. In serata cielo molto nuvoloso o coperto ovunque ma senza precipitazioni.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11° C.