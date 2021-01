Con la zona gialla musei riaperti, l’invito dell’assessore ad essere “turisti della città”

“Il passaggio in zona gialla ci consente di riaprire i musei”. Lo annuncia su Facebook l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti.

“Non tutte le città lo faranno – precisa – c’è troppa incertezza sul numero dei visitatori e avremmo tutti preferito una maggior programmazione e un’autonomia nella scelta delle giornate di apertura invece del divieto ad aprire il sabato e la domenica”.

Ma “parlando con le direttrici e i direttori dei musei della città – prosegue l’assessore – sono stata molto felice di cogliere in tutti loro la ferma volontà di riaprire subito, prontissimi ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza, forti dell’esperienza dopo il primo lockdown. Una riapertura anche simbolica – aggiunge – che vuole essere un segnale di incoraggiamento a tutta la città, un contributo a far muovere le persone, ad essere cittadini ‘turisti’ nella nostra città, per coglierne tutta la bellezza e la cura che da sempre abbiamo per il patrimonio culturale pubblico”.