Sofia Goggia caduta su una pista turistica: “Trauma distorsivo al ginocchio destro”

La campionessa bergamasca di sci Sofia Goggia è caduta su una pista turistica a Garmisch, in Germania, mentre stava tornando dalla partenza all’arrivo insieme alle colleghe dopo la notizia della cancellazione del super-g previsto domenica 31 gennaio a Garmisch-Partenkirchen (rinviato a lunedì mattina).

Subito soccorsa, la 28enne è stata portata via in barella. “La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI” si legge nel primo bollettino diffuso dalla federsci sulle condizioni dell’azzurra.

Proprio Sofia Goggia era una delle star più attese ai Mondiali di Cortina: la cerimonia d’apertura è prevista per domenica prossima, l’inizio delle gare per l’8 febbraio. Rischia di dover rinunciare per questo nuovo infortunio?