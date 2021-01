Luna Rossa batte American Magic e va in finale

Altra giornata perfetta per Luna Rossa, che vince anche Race 3 e Race 4 contro American Magic e si qualifica per la finale di Prada Cup.

Ora l’appuntamento è per il 13 febbraio, quando l’imbarcazione italiana sfiderà Team Ineos con in palio il pass per giocarsi la 36esima America’s Cup.

L’imbarcazione italiana in semifinale è l’orgoglio della azienda bergamasca Persico che ha costruito tutte le “Luna Rossa”, compresa l’ultima, avveniristica, AC75 uscita dal cantiere di Nembro a ottobre 2020: caricata su un camion alla volta dell’aeroporto di Orio al Serio, è poi volata in Nuova Zelanda a bordo dell’imponente Antonov 124, gigante dei cieli senza eguali nel settore cargo.