Levate, sdoganate oltre 6 milioni di mascherine chirurgiche

I Funzionari ADM di Bergamo, sede di Levate, nell’ultima settimana, hanno proceduto allo sdoganamento con svincolo diretto di 6.150.000 mascherine chirurgiche.

Le merci contenute in 4605 colli, provenienti dalla Cina, sono state rese immediatamente disponibili per la fornitura a Società autorizzate per la distribuzione e successiva vendita.

Le operazioni di sdoganamento sono state effettuate con la massima rapidità in applicazione dell’Ordinanza n. 19/2020 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19.

Continua l’attività di ADM per assicurare la tempestiva disponibilità di dispositivi di protezione necessari a contrastare il contesto emergenziale ancora in corso.