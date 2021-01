Io sto con gli ippopotami, Cattivissimo me o The Jackal: la tv del 30 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 30 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari tuoi – Viva gli sposi!”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi. Conduce Carlo Conti.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Camera blindata”: Helton non trova sua figlia e si rivolge alla Polizia la quale archivia il caso frettolosamente. Nello sconforto, Helton rapisce la figlia di un miliardario, certo del fatto che il suo gesto avrà la giusta risonanza…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 c’è “Un fantastico via vai”; su Rete4 alle 21.25 “Io sto con gli ippopotami”; su Italia1 alle 21.10 “Cattivissimo me”; su Rai4 alle 21.20 “7 giorni a Entebbe”; su Iris alle 21.10 “The Jackal” e su Italia2 alle 21.10 “Morte a 33 giri”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Nota stonata”. Il direttore della Filarmonica di Ginevra Hans Peter Miller, rientrato alla fine di un concerto, viene importunato dall’invadente spettatore Léon Dinkel, che si presenta come un suo grande ammiratore, venuto dal Belgio.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.