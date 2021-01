“Facciamo sesso e dammi 500 euro, altrimenti rivelo tutto a tuo marito”: arrestato 41enne

Si erano conosciuti in chat. La simpatia di alcune battute aveva lasciato spazio ad altro: confidenze e foto intime. Lui, 41enne della provincia di Bergamo, divorziato e con piccoli precedenti penali. Lei casalinga, 45 anni, sposata e madre, residente in Val Seriana. Una storia come tante che nascono in Rete, se non fosse che questa ha come epilogo le sbarre del carcere.

L’uomo, infatti, ha iniziato a minacciare la donna di rivelare al marito la loro storia, le chat e le foto intime se non avesse ricevuto dal lei 500 euro e un rapporto sessuale.

La 45enne non ha ceduto al ricatto di quell’uomo. Si è rivolta ai carabinieri e ha seguito alla lettera il piano predisposto dai Militari dell’Arma per incastrare il 41enne.

Nella giornata di venerdì 29 gennaio si è presentata all’appuntamento con il sedicente amante, ha consegnato la somma di denaro e prima di allontanarsi con lui in auto per consumare il rapporto sessuale richiesto, i due si sono trovati davanti i carabinieri.

Il 41enne è stato trovato in possesso del denaro segnalato, del cellulare dove erano custodite le chat e le foto compromettenti. Per questo motivo è stato bloccato ed arrestato con l’accusa di estorsione e tentata violenza sessuale. Lei è tornata a casa, delusa e provata dall’incubo del ricatto.

Ora il 41enne è in cella nella casa circondariale di via Gleno a Bergamo in attesa dell’Autorità giudiziaria.