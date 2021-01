Covid, 12.715 i nuovi casi: 1.832 in Lombardia, 65 a Bergamo

Sono 12.715 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 421. È quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute emesso nella giornata di sabato 30 gennaio. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764.

Sono stati in totale 298.010 i tamponi effettuati (molecolari e antigenici) nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi positivi (12.715) pari al 4,3%, -0,8% rispetto alla giornata di venerdì. Attualmente i positivi sono ora 463.352, 4.472 in meno rispetto a venerdì 29 gennaio.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.218, 52 in meno rispetto a venerdì 29 gennaio, nonostante i 132 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.098, 299 in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 1.990.152, quello dei deceduti è 88.279.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 39.462 (di cui 28.234 molecolari e 11.228 antigenici) totale complessivo: 5.640.919

– i nuovi casi positivi: 1.832 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 459.401 (+5.009), di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti

– in terapia intensiva: 377 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.454 (-36)

– i decessi, totale complessivo: 27.074 (+58)

I nuovi casi per provincia

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265

Vaccinazione anti Covid, pronto ad intervenire anche Bertolaso

“La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di venerdì 29 gennaio ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda. Piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti RSA”. Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia.

“Con il dottor Guido Bertolaso – prosegue la Nota – si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni”.