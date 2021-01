Incidente stradale lungo la galleria Montenegrone, in territorio di Villa di Serio.

Intorno alle 17,20 di venerdì 29 gennaio, per motivi ancora da chiarire il conducente di una vettura in transito avrebbe perso il controllo della stessa, coinvolgendo nell’incidente un’altra auto.

Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 5 i feriti, nessuno in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i carabinieri del comando provinciale per effettuare i rilievi di Legge e i Vigili del fuoco: ancora sul posto, stanno mettendo in sicurezza i mezzi e stanno bonificando la zona compromessa. Traffico in zona.