Rigenerare gli spazi urbani: da Bari a Bergamo, 9 giovani protagonisti

Bari chiama Bergamo e i giovani rispondono. Prende il via con un ciclo di conferenze il nuovo progetto Ba.Be.L.E. (Bari-Bergamo Local Energy) che vede protagonisti 9 giovani, tra i 20 e i 35 anni di città e provincia. Il progetto mira a trasferire le buone pratiche e le modalità di gestione condivisa degli spazi pubblici, dall’esperienza di Bari alla realtà cittadina Bergamo, coinvolgendo giovani professionisti e associazioni del territorio nella progettazione e rigenerazione urbana dell’Ex Carcere di Sant’Agata (Exsa) di città alta.

CHE COS’È BABELE

Babele è un’iniziativa delle politiche giovanili dei Comuni di Bari e Bergamo, finanziato per 275 mila euro da ANCI e che coinvolge l’associazione Spazio 13 di Bari, l’associazione Maite Bergamo Social Club e la cooperativa HG80 di Bergamo. Attraverso una “call”, ovvero un bando per professionisti negli ambiti della rigenerazione urbana, progettazione culturale e comunicazione, alla quale hanno risposto 71 giovani bergamaschi, è stata creata la squadra che si occuperà di riprogettare l’Exsa come Bene Comune.

Proprio in questi giorni sono iniziati i primi lavori di studio, progettazione e ascolto dei bisogni del territorio con l’obiettivo di ingaggiare singoli e associazioni nella vita di Exsa, dalla governance dello spazio ai suoi possibili utilizzi. I giovani bergamaschi hanno ascoltato i colleghi di Spazio13, per riprodurre in formato orobico l’hub creativo giovanile e di innovazione sociale al servizio della città di Bari, nato nel 2016.

CONVERSAZIONI ONLINE

Prima occasione pubblica del progetto è “Sapere (in) Comune”, cinque appuntamenti online sulla pagina Facebook di Exsa (facebook.com/excarcere) su pratiche italiane di innovazione sociale e partecipazione.

Nel dettaglio: il 30 gennaio il focus sarà puntato sul significato di innovazione sociale e su quali strumenti attivare per promuovere progetti partecipati. Ne discuteranno Simona Beolchi della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna e Ilaria Pais di Avanzi srl di Milano.

I Community Hub, i nuovi centri culturali, saranno il tema del webinar del 13 febbraio con Paolo Grassi di Mapping San Siro e Federica Vittori e Marilù Manta di Che-Fare.it. Il 27 febbraio è dedicato in particolar modo ai tecnici comunali con un affondo sul regolamento dei beni comuni. I nuovi modelli di sostenibilità culturale sono gli argomenti dell’incontro tra Daniela Patti, co-founder di Eutropian Research&Action(Roma-Vienna), Francesco Schettini di Spazio 13 Bari del 13 marzo.

Tutti i webinar verranno divulgati sulle pagine social di ExSA e Spazio 13, gratuiti e aperti al pubblico, si terranno tra le 14 e le 16.