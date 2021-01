La Telemedicina ai tempi del COVID-19: l’esperienza della piattaforma Net-Medicare

Poiché l’epidemia da COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo è imperativo sviluppare misure innovative ed efficaci per fornire assistenza da remoto a pazienti,in particolare a coloro che necessitano di un supporto continuativo come anziani, persone immunodepresse, donne incinte, etc.

L’uso della telemedicina e di software per il monitoraggio digitale offrono un potenziale promettente per migliorare l’assistenza sanitaria, sia nella battaglia contro il COVID-19 ma anche nella gestione delle malattie croniche ad esempio. Come dimostrano risultati recenti che confermano che la telemedicina è in grado di ridurre il ricorso a strutture ambulatoriali e salvaguardare di conseguenza risorse sanitarie. Sebbene in Italia la medicina digitale non sia una disciplina così sviluppata come in alcuni paesi all’estero tuttavia stanno maturando diverse sperimentazioni interessanti tanto che il Sistema Sanitario Nazionale ha infatti recentemente riconosciuto il valore della telemedicina approvandone le linee di indirizzo generale in conferenza Stato-Regioni alla fine del 2020.

Anche Bergamo è attenta allo sviluppo della Telemedicina e Net-Medicare, “start-up innovativa” nata qualche anno fa grazie al supporto della cooperativa Kaleidos, ne è un esempio.Net-Medicare, dispositivo medico certificato, è stato interamente sviluppato per fornire assistenza sanitaria da remoto attraverso una piattaforma web di video-chat facilmente accessibile e disponibile su qualsiasi computer o dispositivo di connessione online. Nel rispetto delle linee-guida ministeriali per un sistema di medicina a distanza la piattaforma garantisce la tracciabilità delle prestazioni oltre che la tele-refertazione e la tutela della privacy dei suoi utenti.

Per affrontare le nuove sfide in sanità sarà importante che ogni struttura impegnata nella tutela della salute si possa dotare di un sistema tecnologico di informazione e comunicazione (ICT). Net-Medicare ha quindi recentemente scelto di affiancare altri partner che hanno necessità di integrare al più presto la telemedicina all’interno dei propri servizi clinici. Grazie ad un ulteriore sviluppo tecnologico la piattaforma è quindi ora disponibile non solo al paziente che si rivolge ad un medico “online” maanche ad altri centri clinici che possono replicare l’infrastruttura informatica di Net-Medicare in una modalità versatile e personalizzata nei loro flussi operativi.

L’uso della telemedicina e dei software di medicina digitale, aumentato durante la pandemia COVID-19 per raggiungere velocemente gli utenti direttamente nelle loro case,è quindi già oggi un’opzione conveniente, efficace e attraente ma si può facilmente immaginare che negli anni a venire diventerà ancora più integrata nei percorsi di “medicina di prossimità” a tutela dei bisogni di assistenza e cura.