La provincia di Bergamo in dieci anni ha perso oltre tremila imprese

In dieci anni il numero totale di imprese attive iscritte al registro imprese della Camera di commercio di Bergamo lascia sul campo oltre 3 mila imprese, 3.177 per la precisione, passando in valore assoluto da 86.921 della fine del 2011 a 83.744 del 31 dicembre 2020.

La perdita più significativa nel 2013, l’anno in cui si sono perse oltre 500 imprese in un colpo solo.

Dalla manifattura ai servizi: il trend dell’economia bergamasca si conferma nei numeri. Se le imprese attive del settore manifatturiero registrano un calo passando dal 37,7% al 33,7%, quelle dei servizi crescono di oltre quattro punti percentuali dal 33,7% al 38,1%.

Nel settore terziario l’incremento più rilevante è quello dei servizi alle imprese (dal 15,6% al 18,1%) e alla persona (dal 6,9% al 7,9%). Lieve crescita per le imprese attive nell’alloggio e ristorazione (dal 6,2% al 6,9%), così come nella finanza e assicurazioni (dal 2,3% al 2,8%) mentre sostanziale stabilità per quelle del trasporto (2,5% del totale).

Stabile il settore del commercio intorno al 22,5% all’inizio e alla fine del periodo e il settore primario –agricoltura, pesca, allevamento, silvicultura, attività minerarie – che vale un 6% del totale.

Altra tendenza significativa delle imprese bergamasche è quella verso la concentrazione e il passaggio da forme individuali – che restano comunque le più diffuse nella nostra provincia anche nel 2020 – a società di capitali.

Il settore in cui questo processo è più chiaro è quello manifatturiero dove, in dieci anni, le società di capitale (il 33,4% del totale) sono cresciute del 6,2 % mentre le imprese individuali si sono ridotte del 3,9%, pur rappresentando il 52,7% del totale.

“Notiamo dai dati decennali del nostro Registro imprese – dichiara Carlo Mazzoleni, presidente della camera di commercio di Bergamo – un fenomeno, che procede a passo lento ma inesorabile, di concentrazione delle imprese. Le imprese individuali, oggi ancora la fetta più rilevante tra le forme giuridiche d’impresa in provincia di Bergamo, cedono lentamente il passo a forme più strutturate e solide di azienda, ossia la società di capitali. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella manifattura. Un’altra tendenza è la terziarizzazione dell’economia, che si legge nel crescente numero di imprese appartenenti al settore dei servizi rispetto a quelle del manifatturiero”.

In agricoltura le imprese sono costituite per la stragrande maggioranza da imprese individuali, tuttavia anche qui la loro quota è scesa dall’80,5% della fine del 2011 al 76,1% del 2020. In compenso sono aumentate le società di capitale (3,8% a fine 2020) e di persone (19,3%).

Più stabile il commercio, dove le imprese individuali rappresentano il 62,8% (giù di 1,4 punti dall’inizio del decennio), le società di capitale il 20,9% (su di 4 punti), le società di persone il 15,9% (giù di 2,6 punti).

Parlando di servizi, si nota nel decennio una sostanziale costanza del peso delle imprese individuali, che a fine 2020 contano per il 51,3% (su di 0,8 punti). Le società di capitale hanno guadagnato 3 punti arrivando al 29,2%, mentre le società di persone ne hanno persi 3,7 giungendo al 16,5%.

La maggioranza delle imprese bergamasche (il 42,5%), di tutti i settori, si concentra nella classe di valore della produzione (cioè il fatturato al netto delle rimanenze di magazzino) fino a 250 mila euro. Quanto ad addetti, il 47% delle imprese attive in provincia di Bergamo ne ha uno solo.

Dove sono le imprese

Al 31 dicembre 2020 il 29,5% delle imprese attive si trova nell’area urbana di Bergamo, il 30,4% nella fascia collinare, il 24,5% in pianura e il 15,5% nella zona montana.

A guidare la classifica dei primi dieci comuni per imprese attive insediate ci sono Bergamo (16,7%) e Treviglio (3,2%).

La distribuzione territoriale delle iscrizioni segue una tendenza omogenea negli ultimi dieci anni. Le imprese iscritte nell’anno 2020 sono concentrate in pianura, che raccoglie il 35,5% del totale delle iscrizioni, contro il 31,9% dell’area urbana di Bergamo, il 19,3% della collina e il 13,2% della montagna. Analizzando il decennio, invece, il numero maggiore di imprese si è iscritto a Bergamo (con una quota che è salita dal 19,2% del 2011 al 20,15% nel 2020) e Treviglio (3,4%).

L’andamento delle cessazioni segna tendenze disomogenee in relazione all’area territoriale. L’area urbana di Bergamo ha oscillato tra il 29,7% delle cessazioni nel 2011 al 30,9% nel 2020. La montagna è variata tra il 13,8% il 14,1% con un picco di oltre il 15% nel 2016. In pianura le cessazioni sono state in aumento costante dal 2011 al 2017, quando hanno raggiunto un picco del 37%, ma nel 2020 si è avuta una decisa diminuzione (34,2%). In collina le cessazioni sono state costantemente in tendenza decrescente passando dal 21,4% del 2011 al 20,8% al 2020. I primi due comuni per numero di cessazioni sono Bergamo (segna un aumento di 2 punti dal 2011 al 2020, arrivando al 18%) e Treviglio (in lieve aumento nel 2020 con il 3,5%).

Densità imprenditoriale

I dati del registro imprese mostrano una lieve riduzione della densità imprenditoriale, ovvero del numero di imprese attive ogni 100 abitanti. Bergamo passa da 7,87 del 2012 a 7,54 del 2020, leggermente al di sotto rispetto al dato regionale anch’esso in flessione da 8,47 nel 2012 a 8,09 nel 2020.

Rispetto alla distribuzione territoriale, è la montagna che segna un maggior calo di densità (-0,5 punti) pur presentando il valore assoluto maggiore pari a oltre 7,7 imprese attive ogni 100 abitanti, seguita dalla pianura (-0,35), dall’area urbana di Bergamo (-0,22) e dalla collina (-0,43).